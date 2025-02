Iodonna.it - Il 18 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger. Gli esperti spiegano quali sono gli interventi possibili

Leggi su Iodonna.it

Ladiè stata inserita per la prima volta nel 1994 nel DSM 4, la quarta edizione del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali. Eppure, nonostante il 18si continui arne la, dal 2013, secondo il DSM 5, non si parla più didi. Proviamo a fare chiarezza con gli. Autismo e cartoni animati: su Rai Yoyo arriva “Il mondo di Leo” X Leggi anche ›dii segnali e le differenze con l’Autismo Autismo edi«Ladirientra nello spettro autistico, con cui condivide le difficoltà, o meglio le peculiarità comunicative e sociali, non tanto l’isolamento, quanto le difficoltà a intuire le regolesocietà.