Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice del 15°, ha fatto richiesta ed ottenuto da ACI Sport la possibilità di prorogare i termini di iscrizione alla gara a sabato 22 febbraio. Un ulteriore margine, quello messo a disposizione degli attesi interpreti dell’appuntamento in programma venerdì 28 e sabato 1 marzo in provincia di Arezzo. La gara, salita alla ribaltacronache nazionali come evento di apertura del Campionato ItalianoAuto Storiche, sarà valida anche per il neonato Campionato ItalianoAuto Classiche, confronto riservato alle vetture prodotte tra il 1993 e il 2000. Si respira fermento, a dieci giorni dall’accensione dei motori. Pur proponendo ai praticanti una lunghezza competitiva di 108 km, Scuderia Etruria SCRL ha deciso di applicare la tassazione prevista per il minor chilometraggio (quello della fascia 50-90), con un risparmio per i partecipanti che va dai 200 ai 250 €, in relazione alla categoria.