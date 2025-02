Oasport.it - Iga Swiatek si esprime sul caso Sinner: “Penso sia stato un processo duro”

Si è parlato tanto e si continua a parlare in questi giorni dele della sua sospensione di tre mesi a causa della positività all’antidoping di quasi un anno fa per una quantità infinitesimale di Clostebol rilevata nel suo corpo.Alcuni colleghi si sono espressi a favore di, alcuni contro. Igain conferenza stampa a Dubai ha fatto un parallelo anche con quello che èil suo: “Non ha senso confrontare situazioni che sono molto diverse. La gente tende a mettere tutto sullo stesso piano, ma ogniva analizzato singolarmente. Non conosco i dettagli della situazione di Jannik, ma immagino siaunper lui. Io mi limito a leggere i documenti e ad avere fiducia che il tutto siagestito correttamente.”Prosegue la polacca: “Abbiamo fornito tutta la documentazione in modo molto preciso.