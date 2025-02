Calciomercato.it - Ibrahimovic ci mette la faccia: “Manca maturità. Theo Hernandez, arbitro troppo duro”

Leggi su Calciomercato.it

Il dirigente del Milan commenta l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord: le sue dichiarazioniFuori dalla Champions. Il Milan si illude di poter ribaltare la sconfitta dell’andata, ma subisce il pareggio del Feyenoord e dice addio all’Europa.cila: “” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara, intervenuto a ‘Sky’, il dirigente rossonero Zlatancommenta così la prestazione della sua squadra: “Siamo delusi, arrabbiati.. Suè stato, perché in una partita così dai un avvertimento per la simulazione. Siamo delusi, ora è importante restare gruppo e pensare al campionato. Soffriamo questa notte e poi ci prepariamo per il prossimo obiettivo”.POTEVAMO FARE DI PIÙ – “Potevamo fare tanto di più.