Iago ricordati le mie parole Grande Fratello Lorenzo lo affronta | non c’è pace tra i due

Leggi su Caffeinamagazine.it

Caos alnella serata del 17 febbraio. Durante uno stacco pubblicitario mandato in onda da Signorini,si sonoti ed è nata una discussione parecchio accesa. Tra i due concorrenti c’era tensione da giorni, sfociata in peggio proprio nelle ultime ore. E grazie ad un filmato postato sul web si è potuto capire cosa è successo tra i concorrenti.Il pubblico delè riuscito a capire cosa stesse accadendo train virtù della diretta su Mediaset Extra. Su Canale 5 queste immagini non sono state trasmesse per via della pubblicità, ma i telespettatori hanno ugualmente scoperto tutto. Vediamo per quale motivo c’è stato un nuovo scontro.Leggi anche: “Mi ha tradito”. E finisce qui: terremoto alnon torna indietro con lei, lite tradurante la pubblicitàQualche giorno faavrebbe detto a Giglio, durante un dialogo privato al: “Esce, sto solo aspettando il bigliettino”, facendo intuire che sapesse tutto.