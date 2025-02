Ilgiorno.it - I vigili del fuoco si preparano alle Olimpiadi: con l'Imsi catcher ritrovate 56 persone

Livigno (Sondrio), 18 febbraio 2025 – A scuola di spionaggio elettronico per leinvernali di Milano – Cortina 2026, ma per salvare vite umane e trovare dispersi. Idellombardi hanno partecipato a una cinque giorni di addestramento e formazione per imparare ad utilizzare il sistema. E' un dispositivo da guerra elettronica in grado di localizzare con precisione un cellulare, anche senza campo. e quindi anche chi ha in tasca il telefonino. L'addestramento All'attività hanno partecipato 47deldei comando provinciali di tutta la regione. In cattedra sono saluti gli specialisti del Nucleo Neve e ghiaccio con il supporto dei formatorioperatori altamente specializzati. Gli operatori, tra cui membri sia della Squadra Ground a terra, sia i dronisti piloti di Sapr, i Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, hanno acquisito direttamente sul campo competenze avanzate nell’utilizzo delle attrezzature per la localizzazione dei cellulari in caso di valanga.