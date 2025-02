Laprimapagina.it - I vantaggi di una ristrutturazione completa

Quando si decide di rinnovare un’abitazione, una delle prime scelte da affrontare riguarda l’entità dell’intervento. Molti proprietari si chiedono se sia meglio procedere con piccoli lavori mirati o optare per un rifacimento totale. In realtà, “Idi una” sono numerosi e spesso rappresentano la scelta più conveniente e funzionale nel lungo periodo.Uno dei principali benefici di unaè l’efficienza energetica. Intervenire su impianti, infissi e isolamento termico consente di ridurre notevolmente i consumi di energia, portando a un abbattimento dei costi delle bollette. Inoltre, grazie ai vari incentivi statali e alle detrazioni fiscali disponibili per la riqualificazione energetica, è possibile recuperare parte dell’investimento, rendendo il progetto ancora più conveniente.