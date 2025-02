Lanazione.it - I senegalesi toscani Mouridi a lutto per la morte di Serigne Mbacké

Firenze, 18 febbraio 2025 - Iche vivono in Toscana sono circa 10 mila e 200. Oltre duemila vivono nel territorio metropolitano di Firenze, circa 3.500 nella provincia di Pisa. Una buona parte di loro, di fede musulmana, aderisce alla confraternita dei. Una volta l'anno festeggiano il "gran magal", in ricordo del loro fondatore Cheik Ahmadou Bamba(1853-1927). Da ieri sono stati colpiti dalla notizia della scomparsa diMoustapha Saliou, una figura rispettata della confraternita per la rettitudine, il suo impegno spirituale, intellettuale e a favore dell'ambiente e dell'agricoltura. Figlio del quinto califfo generale deiSaliouè morto domenica a Touba.