361magazine.com - I Sansoni debuttano al cinema. I dettagli

Leggi su 361magazine.com

hanno rilasciato oggi in anteprima sui loro canali social il trailer ufficiale di ‘E POI SI VEDE’Roma, 18 febbraio 2025 – Fabrizio e Federico Sansone, in arte I, hanno rilasciato oggi sui loro canali social il trailer ufficiale di ‘E poi si vede’, la commedia che segna il loro debutto sul grande schermo. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio del poster del film e delle prime immagini ufficiali. ‘E poi si vede’ sarà alda giovedì 27 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures. I, fratelli nella vita e nel lavoro, reduci dal successo del ‘PrimaFestival’ a ‘Sanremo 2025’, sono due attori e comici siciliani, già campioni del web con milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali ma anche protagonisti di numerosi programmi televisivi come ’Striscia la Notizia’ e di due tour nazionali nei teatri italiani.