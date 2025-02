Metropolitanmagazine.it - I registi iraniani nominati all’Oscar potrebbero mancare alla cerimonia: il governo ritira i fondi per la campagna

Hossein Molayemi e Shirin Sohani, il duo creativo dietro al cortometraggio animato candidato“In the Shadow of the Cypress”, si trovano alle prese con ostacoli geopolitici che hanno gettato un’ombra sul loro successo storico eimpedire loro di partecipare agli Academy Awards di quest’anno. Nonostante l’incredibile corsa del loro film ai festival e laon agli Oscar, il duo non è stato in grado di partecipare di persona agli eventi dellaper gli Oscar perché non sono riusciti a ottenere i visti per visitare gli Stati Uniti. Hanno anche visto revocati i finanziamenti pubblici promessi, lasciando loro poche possibilità per quanto riguarda i viaggi internazionali. Durante i loro discorsi all’estero, ihanno fatto del loro meglio per non irritare nessuno in Iran e, per un certo periodo, iliraniano è sembrato soddisfatto, impegnandosi persino a sostenere finanziariamente ladel film per gli Oscar, comprese le spese di viaggio per i