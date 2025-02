Lanazione.it - I ragazzi e le ragazze devono avere le stesse opportunita’

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’articolo 2, prevede che maschi e femmine abbiano lepossibilità. Sulla carta, quindi, non ci dovrebbero essere disuguaglianze tra maschi e femmine in termini di sviluppo delle proprie capacità. In realtà,se ci guardiamo intorno, notiamo ancora grosse differenze tra i generi. Le notizie dal mondo ci raccontano la grande divergenza tra bambini e bambine nell’accesso all’istruzione; questo fatto comporta che molte donne siano tutta la vita dipendenti economicamente prima dal padre e poi dal marito e non possano realizzarsi nel lavoro. Anche in Italia tante donne non lavorano e non hanno un conto corrente personale, così che non possono essere indipendenti. A parità di occupazione spesso le donne vengono retribuite di meno, soprattutto perché non possono dedicare al lavoro lo stesso tempo degli uomini visto cheanche occuparsi della famiglia.