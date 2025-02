Iodonna.it - I raffreddamenti e le bronchiti di cui ha sofferto di recente possono averlo predisposto

Le infezioni polimicrobiche, come quella che ha colpito Papa Francesco, sono caratterizzate dalla presenza di più agenti infettivi contemporaneamente, batteri o virus. Quelle delle vie respiratorie, in particolare,essere associate a polmoniti, broncopneumopatie ostruttive con riacutizzazioni infettive, infezioni virali come influenza e Covid. Il Pontefice hamente, di: condizioni cheaver favorito, appunto, l'insorgenza di un quadro di infezione polimicrobica.