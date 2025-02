Ilveggente.it - I pronostici di martedì 18 febbraio: non solo Champions League

di18: al via il ritorno degli spareggi di, in campo anche laasiatica.Inizia alle 18:45 il turno di ritorno degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale dicon le squadre italiane chiamate alla rimonta anche per provare a togliere alla Spagna lo slot per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Milan e Atalanta devono rimontare un gol di svantaggio ma la missione è alla portata per entrambe, contro due squadre che in trasferta non riescono a ripetere i risultati ottenuti in casa.Idi18: non(LaPresse) – IlVeggente.it Il Feyenoord in trasferta ha perso cinque volte negli ultimi sei precedenti con squadre italiane.