Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 18 febbraio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Miss Fallaci, su Canale 5 Il grande giorno. Guida aiTv della serata di martedì 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 The North Sea. Una piattaforma petrolifera crolla improvvisamente sulla costa norvegese. I ricercatori scoprono che quello che è successo è l’inizio di qualcosa di ancora più grave. Su Rai Movie dalle 21.10 l mistero della casa del tempo. Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d’auto ed è costretto a trasferirsi dall’altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima.