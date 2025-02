Vanityfair.it - I profumi ispirati ai viaggi

Leggi su Vanityfair.it

Fragranze escapiste in grado di evocare destinazioni da sogno, dai boschi incontaminati agli atolli baciati dal sole. Da regalarsi e regalare per evadere dalla realtà e proiettarsi con l'olfatto e il pensiero in paradisi lontani