I paradossi delle leggi | Spesso i problemi arrivano con il lavoro

La principale realtà del Terzo settore che oggi si occupa di accoglienza in Brianza, è il Consorzio comunità Brianza. Una rete di cooperative attiva ormai da oltre 20 anni sul territorio, che oltre al sostegno ai migranti offre servizi di supporto a persone in condizioni di fragilità. Per i richiedenti protezione internazionale, Consorzio comunità Brianza si occupa di gestire, attraverso le cooperative che ne fanno parte, gli hub di prima accoglienza nelle strutture collettive di Limbiate e Camparada; strutture comunitarie di seconda accoglienza a Monza, Lissone e Concorezzo, e appartamenti distribuiti in quasi tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza (per un totale di circa 700 posti). I servizi offerti variano a seconda del tipo di ospitalità, ma in tutti si riesce a garantire insegnamento della lingua italiana, supporto al percorso di autonomia, conoscenza del territorio, inclusione sociale e professionale, e supporto legale.