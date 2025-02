Linkiesta.it - I nuovi mostri sono tornati, e c’è poco di artistico

Iniziare è tanto semplice quanto apparentemente innocuo: per caso, a volte cercando tutt’ altro, ci si imbatte in un video che parla di cibo e ricette. Da quel momento in poi l’algoritmo, che ti ha puntato, non ti molla più e ogni giorno ti imbatti in qualcosa che ha a che fare con il tema, più o meno. Comincia così il viaggio alla scoperta di un mondo sorprendente e a tratti orripilante dove blogger di viaggio specializzati nell’assaggio di cibi esotici, e preferibilmente estremi, raccontano e masticano a favore di telecamera le loro scoperte in presa diretta, dalla Corea, all’Asia centrale, dal Sud-est asiatico all’intramontabile Cina, fino al Sud America, tra insetti, pastoni indefinibili, roditori giganti, vermi marini, tarantole, zampe d’orso, teste di cane e altre delikatessen.Tra i più accaniti, Nicola Jiang promette cibo strano da tutto il mondo e spazia dalla cucina sarda tradizionale ai cocktail di gamberetti vivi.