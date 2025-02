Lopinionista.it - “I Miss You, I Do”, alla scoperta del nuovo album di Arny Margret

L’della delicata artista islandese in arrivo il 7 marzo, un disco strutturato e maturo, tra nuovi strumenti ed una scrittura riccaPoetica cantautrice islandese,è pronta al secondo, ‘IYou, I Do’, in arrivo il 7 marzo. Seguito dell’acclamato debutto folk minimalista del 2022, ‘They Only Talk About The Weather’, nelcollabora, per la prima volta, con produttori americani per sviluppare un suono più strutturato, espansivo e maturo,‘IYou, I Do’ incorpora le sessioni registrate durante i viaggi dia New York, North Carolina e Colorado, oltre a quelle registrare in Islanda. Durante un lungo tour internazionale, l’artista ha scritto in modo prolifico e ha trascorso del tempo a conoscere produttori e musicisti, ognuno dei quali ha apportato il proprio talento unico ed individuale al progetto.