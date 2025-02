Ilfattoquotidiano.it - I ‘leader’ di Parigi puntano a proseguire la guerra con la Russia: una cosa folle

La riunionena convocata da Macron e conclusasi con un nulla di fatto è l’emblema della situazione di crisi organica in cui versano le classi dominanti europee.Da un lato Trump sta facendo fino in fondo e senza infingimenti gli interessi delle élites statunitensi. Lo aveva promesso in campagna elettorale e ne è spinto dalla necessità di far fronte alla palese decadenza economica e tecnologica degli Usa sullo scacchiere mondiale. Trump prosegue quindi nella strada degli ultimi presidenti – tutti animati da “American first” – ma accentua la difesa degli interessi nazionali Usa a scapito di quelli “occidentali” e soprattutto non si cura per nulla di mascherare le sue scelte. Mentre i presidenti precedenti – democratici e repubblicani – parlavano alle élites occidentali nascondendo la tutela degli interessi statunitensi dietro cumuli di menzogne, Trump parla all’elettorato statunitense a cui dice con chiarezza che fa i loro interessi anche a scapito degli alleati.