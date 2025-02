Ilrestodelcarlino.it - I fratelli Mercuri profeti in patria. In concerto nel teatro comunale

, musicisti di Porto San Giorgio, Diego chitarra e Alfredo pianoforte, alle ore 21,30 di sabato prossimo innel: "Un evento che è davvero importante per noi – scrive Diego sul proprio profilo Facebook - Con un mese di anticipo (per problemi logistici) ricorderemo nostro padre come sempre abbiamo fatto, con la musica. Chitarra, armonica, voce, pianoforte a coda e.ci sarà una sorpresa. Ingresso libero. Ricordano il padre Luigi, molto noto e apprezzato a Porto San Giorgio anche quale titolare della "clinica della scarpa". Aveva innata una grande passione per la musica, in particolare l’americana country, passione che ha trasmesso ai figli e che i figli hanno saputo raccogliere. Dei loro primi concerti era il primo dei supporter. Luigi è scomparso il 27 marzo 2020 ucciso dal Covid.