Ilgiorno.it - I due amici caduti in Grignetta. Raccolti trentamila euro

Leggi su Ilgiorno.it

Una raccolta fondi per ringraziare i soccorritori che hanno cercato Cristian e Paolo, i due escursionisti brianzoli di 48 anni morti sabato della passata settimana in. L’hanno organizzata glidi Made Sport di Vimercate, il gruppo di sportivi di cui Cristian Mauri era l’anima. L’obiettivo è raccogliere 40mila: in tre giorni all’iniziativa hanno già aderito quasi 500 persone che hanno già donati in tutto 30mila, chi 500, chi 10, ognuno a seconda delle proprie possibilità. "I fondisaranno destinati ai volontari delle associazioni che hanno partecipato attivamente alle ricerche di Cristian", dicono i promotori, quindi in primis ai tecnici volontari del Soccorso alpino di Lecco e della Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. E poi anche ai volontari di associazioni che verranno indicate dai familiari di Cristian e pure a Elisa, la moglie rimasta vedova, e al loro figlio Riccado di 11 anni.