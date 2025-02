Ilgiorno.it - I City Angels cercano volontari: corso di formazione, poi la strada

, cercasi "angeli della". Un aiuto concreto per la la comunità: aperte le candidature per il nuovo gruppo dia Rozzano. Gli "angeli della", facilmente riconoscibili dalla giubba rossa e dal basco blu, saranno presenti in città per supportare chi è in difficoltà e garantire un presidio costante del territorio. Per diventareo deinon sono richieste particolari caratteristiche fisiche, ma un grande cuore e la volontà di aiutare gli altri. È necessario inoltre aver compiuto 18 anni. Le domande di candidatura possono essere inviate all’indirizzo mail rozzano@.it. I candidati selezionati dovranno seguire undispecifico. Poi andranno direttamente “sulla”, a dare una mano a chi ha bisogno. L’associazione, fondata a Milano da Mario Furlan nel 1994, è da sempre un simbolo di altruismo e impegno civico.