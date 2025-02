Ilfattoquotidiano.it - I cittadini libanesi tornano a Sud dopo il ritiro dell’esercito israeliano e trovano distruzione e macerie – Video

Ilmostra nel sud del Libano, a Kfar Kila, centinaia di edifici distruttiildelle truppe israeliane dalla zona. L’esercito libanese ha dichiarato di essersi schierato nei villaggi del confine meridionale e nelle aree lasciate libere dalle truppe israeliane il 18 febbraio, allo scadere del termine per ilprevisto dalla tregua tra Israele ed Hezbollah,oltre un anno di ostilità, compresi due mesi di guerra totale in cui Israele ha lanciato operazioni di terra.Il governo ha condannato la presenza di Tel Aviv sul suo territorio definendola una “occupazione“,che l’Idf ha affermato che le sue truppe rimarranno in cinque località. Un portavoce della presidenza ha affermato che il Libano ha il diritto di utilizzare tutti i mezzi per garantire un completo