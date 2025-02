I cammini più belli in Italia | un viaggio all’insegna della lentezza

Leggi su .com

Life&People.it Quante volte vi è capitato di organizzare un, o un fine settimana, con lo scopo di riposare e rilassarvi e, invece, siete tornati più stanchi e affaticati di prima? Siete appena arrivati alla vostra destinazione e, dopo un trasferimento, magari lungo, vi rimangono a disposizione solo pochi giorni per vedere tutto. Vi precipitate in città, scattando freneticamente foto, cercando di spuntare quanti più posti possibili. È estenuante, vero? Ci si sente così molto spesso. Perché, allora, non abbracciare uno stile dipiù lento e scegliere fra la moltitudine dissimiin? Il nostro meraviglioso paese offre una vasta panoramica di opportunità, a seconda del gusto e del livello di preparazione fisica:al mare o in montagna, transumanze, antiche vie,storici,culturali, persinoreligiosi.