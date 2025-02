Metropolitanmagazine.it - I 5 beauty trend dalla New York Fashion Week 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Newha ufficialmente dato il via al mese della moda e i primistanno già dettando le regole per la stagione che verrà. Dai dettagli animalier alle ciglia piumate, passando per il ritorno trionfale del trucco anni ’90, il minimalismo sembra essere stato messo da parte per lasciare spazio alla sperimentazione più audace.New: iche stanno già facendo impazzire il webL’ispirazione selvaggia è stata protagonista su diverse passerelle. Da Collina Strada, il make-up artist Dick Page ha ricreato un effetto leopardato sul viso delle modelle, realizzando macchie nere lungo fronte e mascella con l’eyeliner gel di Ilia. Un gioco di decorazione che ha trasformato illook in una vera e propria opera d’arte.Anche le unghie hanno abbracciato l’ispirazione animale: sulla passerella di Luar, la nail artist Naomi Yasuda ha decorato le unghie con piume finte, in perfetta sintonia con il tema “duck” dello show.