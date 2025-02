Gamberorosso.it - I 14 migliori Montepulciano d'Abruzzo sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Quando insi parla di vino, si parla di. Il vitigno omonimo da cui si ottiene occupa la maggior parte del vigneto regionale, esteso su 33mila ettari che vanno dalle pendici più fresche dell'Appennino, all'ombra di Gran Sasso e Majella, per digradare verso il Mare Adriatico con vigne che lambiscono la costa. Più della metà di questa superficie è occupata dal, (oltre che dal trebbiano), vera e propria bandiera enoica della regione in Italia e nel mondo.Il vitigno, del resto, è originario proprio di questa regione: su un'ipotetica carta d'identità dell'uva, alla voce "luogo di nascita" troveremmo scritto Valle Peligna, nella parte centro-meridionale dell'. Da qui sarebbe partito per colonizzare il resto della regione e alcuni territori delle regioni limitrofe.