Liberoquotidiano.it - "Ho un sensazione, quelle bande...". Roby Facchinetti, verità atroce sulla rapina in casa sua | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Cambi le abitudini e cambi anche tu".parla di "un'esperienza brutta, tremenda". E lo fa alle telecamere di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 17 febbraio. Qui ripercorre quanto accaduto nel gennaio 2023, quando lui e la sua famiglia sono statiti in. "Noi abbiamo conosciuto il terrore, io non lo conoscevo. Conoscevo la paura, ma quella va via. Il terrore no". Da quel giorno il cantautore dice di non sentirsi "più come prima". Tra le cose che destano più preoccupazione, il fatto che "questesono ben organizzate. Anostra sono entrati in 4, vestiti perfettamente di nero, con i passamontagna, con il berrettino. Si vedevano a malapena gli occhi. Erano molto professionali. Hanno tentato di entrare anche nell'appartamento di mia figlia al piano di sotto".