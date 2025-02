Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto sesso con 600 uomini solo nel 2024, quest’anno punto a mille. Però voglio sistemarmi e trovare l’amore vero”: il buon proposito di Annie Knight

Una vita senza limiti, libera, sfrontata, ma poi il desiderio di vivere una storia d’amore si fa più pressante. Ed ecco che “la donna più sessualmente attiva d’Australia”, come è stata soprannominata la bellissima e biondissima, ha espresso finalmente il suo desiderio. Come riporta il New York Post,ha dichiarato: “Sono andata a letto con 600 persone nel. Nel 2025,a 1.000, di cui la metà vergini”.La 28enneha rivelato, alla testata news.com.au., di essere attivamente alla ricerca del: “Sto cercando qualcuno di leale, non giudicante, che accetti il ??mio lavoro, qualcuno che mi faccia ridere. L’aspetto non è così importante, ma ovviamente devo sentirmi attratta fisicamente da lui. Penso che ora sia il momento giusto perché mi sono sistemata.