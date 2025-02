Ilfattoquotidiano.it - “Ho aiutato Fedez non farsi condizionare dal gossip, ma a rimanere totalmente focalizzato sull’esibizione”: lo rivela la mental coach Nicoletta Romanazzi

, va detto, sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2025 ha offerto delle buone performance e la sua “Battito” ha scalato la classifica fino al quarto posto. Per riuscire in questo,si è affidato a una, che è rimasta al suo fianco durante l’esperienza festivaliera.La stessa professionista ha spiegato la sua avventura sanremese sui social: “Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda”.