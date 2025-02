Inter-news.it - Hien, infortunio in casa Atalanta: lesione! Ci sarà contro l’Inter?

Leggi su Inter-news.it

Tegola inper l’di. Il forte difensore svedese ha rimediato una. Stimati i tempi di recupero in vista anche di-Inter.BOLLETTIO– Questa la nota del club orobico in merito alle condizioni di. Il difensore svedese salterà la partita di Champions Leagueil Club Brugge ma non solo. Ecco come recita: “In giornata, Isaksi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadi primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Il classe 1999, quindi,costretto a fermarsi e non potrà esserci per la gara di ritornoil Club Brugge. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane”. Tegola per Gian Piero Gasperini, che perde il suo stopper e leader difensivo. Sia in Champions League che per le prossime partite di campionatonon ci