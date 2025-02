Henry Cavill in un progetto MCU? Potrebbe essere Nova

Leggi su Cinefilos.it

in unIl periodo dicome Superman è giunto a una fine precoce per molti fan, dopo che la Warner Bros. li aveva illusi con una scena a metà dei titoli di coda di Black Adam, le riprese di Flash, un sequel di Man of Steel e probabili progetti tra cui Black Adam 2 e Crisi sulle Terre infinite.Quando James Gunn e Peter Safran hanno fondato i DC Studios,è stato abbandonato e David Corenswet è stato scelto per interpretare l’eroe nel prossimo film di Superman che arriverà quest’estate.L’attore britannico, che ha anche detto addio a The Witcher, non ha perso tempo a fare il salto nelper un cameo come variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine. Da allora si sono susseguite voci secondo cuisarebbe in lizza per tornare, anche se non necessariamente come Logan.