Bollicinevip.com - Helena e Javier non convincono Zeudi Di Palma: “Non credo che ci sia amore, c’è strategia”

Leggi su Bollicinevip.com

Non è sincero l’traDiè convinta che la loro siaDinon cambia idea su, cosa ha detto al Grande Fratello sulla loro relazioneSono in molti a non credere alla relazione nata traPrestes eMartinez al Grande Fratello, tra questi ancheDiha più volte manifestato le sue perplessità sulla coppia.Dial GF (Screen Mediaset Infinity)Nella casa più spiata d’Italia i due gieffini si mostrano sempre più complici e affiatati ma questo non ha comunque fatto cambiare idea all’ex Miss Italia. Ieri sera durante la 32esima puntata del reality ad Alfonso Signorini ha infatti detto: “C’è un po’ di, lo vedo pure con il rapporto con me che da parte dic’è.”La gieffina ha poi aggiunto: “Nonche ci siaperché secondo me andrebbe protetto e non far sentire a tutti”.