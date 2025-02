Juventusnews24.com - Hancko Juventus: c’è un nuovo ostacolo che complica l’affare. Tutti gli aggiornamenti e cosa succede

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: c’è uncheglisul difensore di proprietà del Feyenoord eTuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di David, centrale di proprietà del Feyenoord e ormai da diversi mesi primissimo obiettivo del calciomercato Juve per la difesa del futuro.Stando a quanto si apprende restano vivi i contatti col club olandese anche se non è una trattativa già chiusa. E occhio a una possibile virata su Renato Veiga: se la Juve dovesse riuscire a strapparlo al Chelsea a titolo definitivo a quel punto potrebbe abbandonare la pista.Leggi sunews24.com