Juventusnews24.com - Hancko Juve, osservato speciale a San Siro: «È la partita più importante della mia carriera. Dico questo sulla partita»

di RedazionentusNews24a San: le sue parole verso la sfida al Milan dopo l’1-0 dell’andata in favore del Feyenoorda Sanda capitano. Il Feyenoord sarà impegnato sul campo del Milan per il ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dall’1-0 dell’andata: ecco le parole in conferenza stampa del difensore slovacco,del calciomercato– «Abbiamo ottenuto un buon risultato. Dobbiamo ripeterci. Ho fiducia che possiamo farcela di nuovo. Non ero mai stato capitano. Quest’anno, a volte, ho avutoruolo anche con la Nazionale. Mi concentro sul mio gioco, ma abbiamo tanti giovani e nuovi giocatori in squadra. Parlo spesso con loro per aiutarli. Forse è lapiùmia. Non vedo l’ora di giocarla».