Hamsik si è dato alla "vecchia" fattoria: «Ho a casa 29 galline, cani, tartarughe, porcellini, furetti e un gallo»

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, l’ex capitano del Napoli Marek(520 presenze e 121 gol) fa parte dello staff tecnico della Slovacchia, ma nel tempo libero si dedicasua. E proprio come lo zio Tobia della celebre canzoncina, possiede diversi animali.: «Ho a29, tre, un gatto, due, sei, duee un»Al podcast Sport24.sk ha dichiarato:«Abbiamo 29che producono circa due dozzine di uova al giorno, abbastanza da pensare persino di aprire un negozio. Abbiamo un sistema di riscaldamento e ventilazione integrato, tutto realizzato su misura con porte scorrevoli automatiche, così non dobbiamo alzarci la mattina per controllarle. Direi che sono accudite meglio di noi umani. Inabbiamo anche tre, un gatto, due, seid’India, duee anche un».