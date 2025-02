Spazionapoli.it - Hamsik elogia i tifosi: “A Napoli si vive letteralmente per il calcio”, poi l’annuncio sull’incredibile avvenimento!

Notizie – L’ex calciatore delè tornato a parlare della sua esperienza in Campania. Di seguito il messaggio aiazzurri. Il rapporto trae i calciatori passati per il capoluogo campano resterà per sempre eccezionale (salvo clamorosi tradimenti). A confermare il tutto, ci sono diversi protagonisti che nonostante abbiano lasciato la città da tanti anni, continuano ad essere dei veri e propri beniamini. Tra questi, c’è sicuramente Marekche sarà per sempre legato alla storia del club. Proprio l’ex azzurro è tornato a parlare della sua esperienza in Campania analizzando la vita fuori dal campo.: “Ho fatto di tutto per accontentare idel”Marekcontinua ad essere l’idolo deidel. Il calciatore slovacco ha passato diversi anni alla Corte del Vesuvio, motivo per il quale il rapporto resta indelebile.