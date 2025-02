Terzotemponapoli.com - Hamsik e alcuni ricordi di Napoli

L’ex capitano delha parlato in un podcast per il portale Sport24.sk. Di seguito le dichiarazioni di ‘Marekiaro’. “Aera una follia andare in strada e ho preferito non andare inquartieri della città perché sarebbe finita male. Una volta io e mia moglie siamo andati in un negozio di marca per bambini. Volevamo semplicemente comprare qualcosa di carino per il nostro primo figlio Christián. Era in una zona della città dove si sparse la voce che ero lì e poi dovettero chiuderla. Normalmente i poliziotti dovevano riportarci a casa. C’erano circa mille o duemila persone davanti a quel negozio”. La passione“L’ho sempre capito, perché la gente avive letteralmente per il calcio. Ecco perché ho sempre cercato di accontentarli. Naturalmente c’erano giorni in cui era scomodo.