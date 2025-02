Thesocialpost.it - Hamas consegna i corpi di Shiri e dei suoi due bambini: il padre rilasciato da poco

Dopo 501 giorni,Bibas e idue figli, Kfir e Ariel, tornano in Israele.ha annunciato la restituzione dei loroalla vigilia dellaufficiale di quattro ostaggi israeliani deceduti, come parte della prima fase del cessate il fuoco su Gaza. “Ci saranno idella famiglia Bibas”, ha dichiarato l’organizzazione.Il rapimento e il dramma della famiglia, 32 anni, e i, Kfir (4 anni) e Ariel (9 mesi), furono rapiti il 7 ottobre 2023 durante l’attacco dicontro Israele. Si trovavano nella loro casa a Nir Oz quando il marito Yarden, catturato lo stesso giorno esolo pochi giorni fa, li lasciò per difendere il kibbutz. Le immagini del rapimento, con i duedai capelli rossi in braccio alla madre in preda al panico, hanno fatto il giro del mondo, diventando uno dei simboli più forti dell’offensiva.