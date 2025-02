Lapresse.it - Hamas, altri 4 corpi saranno consegnati giovedì: chi sono

Leggi su Lapresse.it

ha annunciato che, oltre a liberare sabato sei ostaggi israeliani vivi,consegnerà idi quattro ostaggi, tra cui la “famiglia Bibas”. Il leader di, Khalil al-Hayya, in una dichiarazione pre-registrata, ha menzionato la famiglia senza fornire ulteriori dettagli.Rapiti dail 7 ottobreI Bibasdivenuti simbolo delle sofferenze israeliane nella guerra: il destino di Shiri Bibas e dei suoi due piccoli figli, Ariel e Kfir, di rispettivamente 2 e 5 anni, incarna l’impotenza di fronte alle decine di ostaggi ancora trattenuti a Gaza, a seguito dell’attacco didel 7 ottobre 2023. Il padre, Yarden Bibas, 35 anni, era stato liberato in uno degli scambi di ostaggi; Israele ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni della moglie e dei figli, senza però confermare la morte della donna.