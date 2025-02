Ilfattoquotidiano.it - “Hai c***ato e pisciato nella mia tazza, lo vogliamo dire cosa abbiamo fatto?”: il Brasiliano contro Giuseppe Cruciani. Lui replica: “Non ho abbandonato nessuno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È saperto tra il. Massimiliano Minnocci, influencer romano spesso ospite telefonico alla Zanzara di Radio24, da qualche settimana ha finito di scontare i domiciliari dopo che, come scrive Leggo, la fidanzata ha ritrattato le accuse di violenza. Minnocci è così apparso su TikTok e la sua attenzione si è rivolta ain un lungo video caricato online. “Mi fai chiamare dai tuoi collaboratori, quando mi servivi dove stavi? Quando al tuo amicoserviva un supporto, una lettera per“ti sto vicino”, dov’eri?”, ha sottolineato Minnocci.“Ora mi chiama il tuo collaboratore, per dirmi che non ce l’hai con me, ma tu chi sei? Forse hai paura che io dica quello cheinsieme?non ti preoccupare, non dirò quello che