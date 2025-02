Quifinanza.it - Hacker russi attaccano l’Italia, ministeri e Guardia di Finanza nel mirino

Continua la campagna di attacchi informaticisul. Il gruppo NoName057(16) ha effettuato un’operazione di DDoS contro i siti di diversie delladi. Il problema sembra essere stato risolto già nella mattinata del 18 febbraio, almeno per alcuni domini, mentre altri risultano irraggiungibili.Si tratta del secondo giorno consecutivo di attacchi da parte di NoName057(16), un gruppo che dal 2022 prende di mira organizzazioni occidentali che ritiene anti-russe. Queste operazioni sono una risposta alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha paragonato l’invasione dell’Ucraina da parte dellaa all’espansionismo del Terzo Reich.Nuovo attacco dialL’attacco informatico della mattinata del 18 febbraio ha colpito in totale quattro siti istituzionali, uno in maniera più grave e altri tre solo parzialmente.