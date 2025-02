Iodonna.it - Ha seguito una dieta studiata da lui sulla base delle dritte di diversi nutrizionisti. In sostanza? Ha depennato gli zuccheri e i carboidrati: «tutti i cibi lavorati, dalla pasta ai lievitati»

«Ho finalmente ricominciato a sentirmi bene con me stesso». Matteo Grandi non usa giri di parole per raccontare il suo cambiamento: lo chef, 34 anni, ha perso 90 chili in otto mesi. Come? Modificando le abitudini alimentari e cambiando stile di vita. Un percorso di cui ha condiviso i dettagli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Perdere peso senza: 4 regole rivoluzionarie X Leggi anche ›mediterranea Patrimonio Immateriale dell’UNESCO: la sua storia in una docuserie Matteo Grandi: «Pesavo 185 chili, ho smesso di pesarmi»«Fagocitatovita e dagli impegni, avevo perso di vista il mio benessere», racconta la stella Michelin al Corriere.