GUNTHER ammette | Gli ultimi mesi sono stati particolari ma ora sono tornato me stesso

Il regno da World Heavyweight Champion diera qualcosa che in molti aspettavano da tanto tempo: purtroppo, però, il suo regno non si è dimostrato davvero all’altezza delle aspettative, come dichiarato proprio dal wrestler austriaco. Neglinon ha avuto modo di mettere davvero in mostra le sue abilità e il suo regno ne ha risentito, ma il campione si è dichiarato pronto a cambiare le carte in tavola.Parlando al Daily Mail,ha parlato “fuori dal personaggio” e ha dichiarato che ora si sente pronto a tornare ai suoi standard altissimi:“Penso che glinon sianogli ideali per me. Ho perso contro Cody e poi quel feud con Damian Priest non mi ha permesso di mettere in mostra la parte migliore di me, se così si può dire. Ma adesso mi sento di nuovo io.