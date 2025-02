Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Kong Skull Island, Martedi 18 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

Martedì 18sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", l’avventuroso reboot con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e Brie Larson. Negli anni ’70, una squadra di esploratori e soldati si avventura su un’isola del Pacifico ancora inesplorata, dove scoprirà un mondo primordiale dominato da creature gigantesche, con il possente Kinga regnare sovrano. Effetti speciali spettacolari e un ritmo travolgente rendono questo film un must per gli amanti dell’azione e dell’avventura. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "L’attimo fuggente", il capolavoro con Robin Williams che ha segnato intere generazioni.