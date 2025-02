Fanpage.it - Guerra di potere in Vaticano per sostituire il Papa: chi comanda mentre Bergoglio è in ospedale

Leggi su Fanpage.it

Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma per una infezione delle vie respiratorie, potrebbe restare inancora per giorni. Formalmente spetta sostituirlo al camerlengo, il cardinale irlandese Farrell. Tuttavia, ilpolitico è saldamente in mano a Pietro Parolin.