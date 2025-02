Guardiola accetta che i visitatori abbiano solo l’1% di probabilità di superare

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 16:42:00 Giorni caldissimi in redazione!Pepafferma che il Manchester City ha una “possibilità dell’uno per cento” di ribaltare il loro deficit di 3-2 contro il Real Madrid e di avanzare agli ultimi 16 della Champions League.City ha condotto 2-1 in ritardo all’Etihad Stadium la scorsa settimana, ma i gol di Brahim Diaz e Jude Bellingham hanno visto i campioni europei tornare indietro per rivendicare un vantaggio che si dirigeva verso la seconda tappa del loro playoff di fase knockout al Santiago Bernabéu mercoledì sera.Next Up: un viaggio al Bernabeu #Asahisuperdry pic.twitter.com/0v9mtbmojc– Manchester City (@Mancity) 17 febbraio 2025Anche la migliore versione della città difarebbe fatica a, non importa la squadra del 2024-25 che ha deluso per gran parte della stagione.