Guang Rong, svuotati gli oli dalla prima cassa

MASSADopo lo svuotamento dei 70metri cubi di gasoliodel serbatoio dellaRong>, ieri si è proceduto nel prelievo degli oli del motore della nave incagliatasi il 28 gennaio scorso contro il pontile di Marina di Massa. La ditta incaricata per le operazioni, la livornese ’Neri’, ieri ha provveduto per l’intera giornata ad aspirare il lubrificante e gli oli residui dalle casse.sono stati portati via 2,5 metri cubi di olio e sono così iniziate le operazioni sulla secondaquale sono stati prelevati i primi 300 litri di olio. Le operazioni proseguiranno per la giornata di oggi per terminare lo svuotamento della seconda. Le operazioni di prelievo dei lubrificanti hanno richiesto maggior tempo dal momento che l’olio per la sua composizione impiega più tempo per esser aspirato.