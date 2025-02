Quotidiano.net - Gruppo Fs tra i 10 brand più inclusivi d’Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 febbraio 2025 - È tra i diecipiù: ilFS premiato dal DiversityIndex, l’indice che misura la capacità integrare la diversità nelle strategie aziendali. Anche quest’anno Fs entra nella Top 10 grazie a un progetto di accessibilità dei servizi in vendita e assistenza per le persone sorde, lanciato nel 2024. Si tratta di un servizio presente nelle principali stazioni italiane e che consente alla comunità sorda ‘segnante’ (che conta 40mila persone in tutta Italia) di attivare velocemente, in circa 30 secondi, un video-interpretariato LIS per comunicare senza difficoltà con il personale di Trenitalia e poter chiedere, senza barriere, assistenza, informazioni sui servizi e ulteriori eventuali necessità legate al viaggio. Fs: "Servizi sempre più accessibili” “IlFS continua ad agire per costruire una infrastruttura sociale ampia, inclusiva, vicina alle persone.