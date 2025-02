Tarantinitime.it - Grottaglie. Controlli della Polizia di Stato: due persone denunciate

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLadinel corso dei consuetidel territorio – in due distinti interventi – ha denunciato indi libertà un giovane poco più che maggiorenne ed un 40enne entrambi originari di.Il personale del commissariato diha notato un gruppetto di ragazzi fermi con fare sospetto in fondo ad una strada senza uscita.Considerata l’ora tarda e l’inconsueta situazione i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo.Nel corso delle operazioni di identificazione dei presenti, la loro attenzione è stata attirata dalla presenza di un giovane con al guinzaglio un pitbull che manifestava evidenti segnali di aggressività.Supponendo che il ragazzo potesse tenere con sé quel cane anche per scongiurare volutamente un eventuale e più approfondito controllo, gli agenti con le dovute cautele dopo averlo identificato hanno proceduto con una perquisizione personale che ha permesso di recuperare un “tirapugni”, dotato di un’impugnatura sempre in ferro e un coltello a serramanico a punta di colore nero con lama in ferro lunga cm.