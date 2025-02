Grottafferrata Trovalusci sostiene Di Bernardo

Leggi su Laspunta.it

Il 14 febbraio il consigliere comunale Pierfrancoha costituito il gruppo autonomo di maggioranza denominato “Ora Grottaferrata”.esprime la piena fiducia al Sindaco e alla Giunta e un pieno sostegno all’intera amministrazione.“Bentornato Pierfranco, insieme fino all’ultimo nel presente di questa avventura amministrativa e per il futuro, sempre a servizio della collettività”, l’augurio del Sindaco Mirko Di.“In rispetto e in coerenza col mandato conferitomi dagli elettori, ho rinnovato la piena fiducia al Sindaco e alla Giunta, garantendo il mio sostegno per la prosecuzione delle attività amministrative nel rispetto della cittadinanza e delle persone che mi hanno dato fiducia come consigliere comunale. Esprimo gratitudine e un saluto ai colleghi di “Siamo Grottaferrata” per due anni di collaborazione”, ha detto il consigliere Pierfranco